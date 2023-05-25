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«Сегодня человек стреляет по лисам, а завтра по людям»: жители Тропарево ищут убийцу лисят

Елизавета Егорова
01:41 25.05.2023
По словам местных жителей, департамент природопользования знал о проблеме с лисятами, но на призыв о помощи ответил отказом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: yasenevo_konkovo_tepliistan,-ВКонтакте
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В Тропарево, на юго-западе Москвы, на территории детского сада уже два месяца живут лиса с лисятами. Недавно стало известно, что кто-то выстрелил в нескольких лисят - они погибли.

Местным жителям нравилось соседство диких животных. Соседи подкармливали лисят, дети собирались, чтобы понаблюдать за ними, даже взрослым было приятно смотреть, как животные играют в песочнице. Жители отмечают, что лисы были спокойные, добрые.

Все беспокоились за их судьбу. Несколько человек звонили в департамент природопользования и окружающей среды города Москвы, кто-то писал заявления. Однако департамент никаких мер не принял.

«Мы хотим определить их в место, где они были бы живы», - рассказала нашему телеканалу жительница Тропарево Евгения.

Местная жительница Наталья получила такой ответ от структуры: лисят нельзя перевезти на другое место, так как для этого необходимо демонтировать беседку, где они живут. Представители департамента заверили, что животные привиты, и их просто не нужно касаться руками.

Получается, что департамент знал о проблеме, но в итоге все закончилось плохо - лисят отстреляли.

Пока неизвестно, кто именно совершил убийство.

«Говорят, что это со второго дома кто-то», - сообщил «Звезде» житель Тропарево Дмитрий Усачев.

Местные жители напуганы соседством с убийцей животных.

«Сегодня этот человек стреляет по лисятам, а завтра ему захочется пострелять по собакам или по людям», - опасается Николай.

Соседей пугает, что неизвестный стрелял рядом с детскими площадками в жилом районе, где находятся детские сады, где гуляют люди.

Судя по всему, это был не первый случай стрельбы в Тропарево. Местная жительница Карина Грачкова вспомнила, как зимой слышала выстрел.

«Я четко слышала рядом выстрел, буквально над головой. Я испугалась, ускорила шаг. У меня было четкое ощущение, что стреляли по мне», - сказала Карина.

Эта история показывает, что соседство диких животных и людей не всегда удачно.

«Опасно дли лисы проживать вместе с людьми», - заключила одна из соседей.

Это не первое появление лис в Москве. Ранее спасатели выманивали дикое животное из монастыря в центре Москвы. Лиса бродила по крыше здания.

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