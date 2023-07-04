Роман Костомаров показал, как с протезами занимается на беговой дорожке и качает пресс

На опубликованном Костомаровым видео в соцсетях фигурист выполняет ряд физических упражнений в протезах и с перебинтованными запястьями.

© Видео: romankostomarovkrs, Instagram* © Фото: romankostomarovkrs, Instagram*

Олимпийский чемпион 2006 года, фигурист Роман Костомаров выложил в личный аккаунт соцсети Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) новое видео со своей тренировкой после протезирования.

На опубликованных кадрах спортсмен уверенно занимается на беговой дорожке после ампутации обеих голеней в марте текущего года и выполняет упражнения на пресс. Он также делает другие физические упражнения на руки и спину. У спортсмена перебинтованы кисти рук.

В своем первом видео после протезирования Костомаров сообщил, что все непросто - ни морально, ни физически. Однако добавил: «Едем дальше».

* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.