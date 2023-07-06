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Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются

Вероника Волосунова
14:44 06.07.2023
По словам Патрушева, наращивание военной инфраструктуры НАТО усиливает угрозы для России.
Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил об усилении военных угроз со стороны НАТО для России во время совещания в Краснодаре по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

«Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливает военные угрозы для России», - сказал Патрушев.

Патрушев обратил внимание на прошедшие в июне текущего года учения войск НАТО Defender Europe, на которых были отработаны планы переброски сил и средств вдоль восточного фаланга. По словам Патрушева, это только подтверждает «агрессивную сущность НАТО».

На совещании секретарь Совбеза РФ также заявил, что Запад развязал против России гибридную войну, не сделав трезвую оценку ее перспектив, и его сплочение против России является временным фактором. Кроме того, добавил Патрушев, ни у кого нет сомнений, что западная гегемония ведет мир в тупик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из Украины долго создавали «анти-Россию», чтобы сдержать развитие РФ. С этой целью, по словам Путина, на Украине одобрялась неонацистская идеология.

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