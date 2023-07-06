Глава Ставропольского края Владимиров рассказал Путину о «сшитой ремнями» школе в Луганске

Владимир Владимиров рассказал российскому президенту о поездке в Луганск и о местной школе, где учились дети, которая была сшита двутаврами.

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал российскому лидеру о поездках в Луганск и о том, как за 30 лет после распада Советского Союза ничего там не поменялось.

«Ничего не поменялось. Я первый раз такую школу видел, которая сшита четырьмя ремнями. Она разваливается по стенам», - рассказал главе государства Владимиров.

По рассказу главы Ставропольского края, эту школу сшили просто двутаврами.

«Меня бы уже посадили за такую школу в Ставропольском крае, а там все учатся», - сказал глава региона.

Владимир Владимиров добавил, что вместо нее уже поставили другую школу. Согласно его мнению, русских оттуда планомерно выживали.

Ранее Владимир Путин сказал, что сомнений в победе России нет. Такое заявление российский президент сделал во время встречи с выпускниками РАНХиГС.