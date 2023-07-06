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СБУ сообщила украинскому блогеру Анатолию Шарию о подозрении в госизмене

Андрей Аркадьев
14:54 06.07.2023
Блогер якобы помогал ФСБ «делать постановочные видео с допросов украинских пленных», говорится в сообщении украинской спецслужбы.
СБУ сообщила украинскому блогеру Анатолию Шарию о подозрении в госизмене
© Фото: Анатолий Шарий, Youtube
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене украинского журналиста, блогера и председателя названной его именем партии Анатолия Шария.

Ведомство обвиняет его в участии в фабрикации постановочных видео с украинскими пленными в интересах российской стороны.

Шарий в ответ заявил, что пытался находить пленных по просьбе их родственников, а с представителями ФСБ России не контактировал.

В мае прошлого года в Испании блогера задерживали по запросу СБУ. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Экстрадиции блогера требует Украина. На родине его подозревают в государственной измене, там также запрещена деятельность организации «Партия Шария».

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