Путин заявил, что из Украины долго создавали «анти-Россию», чтобы сдержать развитие РФ

Для достижения этих целей, по словам президента России, на Украине одобрялась неонацистская идеология.

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Президент России Владимир Путин заявил, что у границ нашей страны из Украины долгое время создавалась «анти-Россия».

«Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства - "анти-России". Ее накачивали оружием, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески попустительствовали насаждению неонацистской идеологии», - заявил Путин на саммите ШОС, который проходит по видеосвязи.

Владимир Путин подчеркнул, что это делается для того, чтобы создать угрозы безопасности России и сдержать ее развитие.

При этом президент отметил, что против РФ, по сути, ведется гибридная война, один из инструментов которой - нелегитимные антироссийские санкции.

Также Путин констатировал, что более 80% торговли между РФ и Китаем идет в рублях и юанях.