Интенсивное пламя и обугленные деревья: кадры горящей нефтебазы в Макеевке

На кадрах пожара на нефтебазе видно интенсивное пламя, клубы дыба и горящие деревья.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал кадры с горящей Красногвардейской нефтебазы в Макеевке. Там загорелись пять емкостей с топливом, горючее вещество вылилось наружу.

На кадрах видно яркое интенсивное пламя и столбы черного дыма, которые стремительно поднимаются вверх. Огонь, как факел, освещает все вокруг.

Пожар перекинулся и на близлежащие деревья: на видео заметны обугленные сучки и стволы, горящая листва. Некоторые деревья повалились. Слышен треск горящей древесины.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что нефтебаза в ДНР загорелась после обстрела украинскими националистами. Экстренные службы сообщили, что горят четыре емкости по 50 кубометров и одна - 40 кубометров.