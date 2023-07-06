Сотрудниц детсада и опеки задержали после убийства мальчика в Екатеринбурге

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По меньшей мере трое человек сыграли свою роль в убийстве 6-летнего ребенка, погибшего в Екатеринбурге. По версии следствия, к смерти мальчика причастны его опекун, а также руководитель детского сада, который он посещал, и сотрудница соцзащиты, которая наблюдала за приемной семьей, где он воспитывался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, должностным лицам инкриминируют халатность, ненадлежащее исполнение своих обязанностей по надзору за малолетним, что привело к гибели ребенка.

В СУ СКР по Свердловской области уточнили, что, по версии следствия, руководитель детсада и работница соцзащиты знали о неблагополучии в приемной семье, видели телесные повреждения у ребенка, но не поставили в известность органы правопорядка.

Из материалов дела следует, что 6-летнего мальчика убили несколько месяцев назад, после чего тело положили в сумку и спрятали в одном из гаражных комплексов на территории Екатеринбурга.

Ребенка стали искать с 28 июня, и трое суток спустя - когда нашли его останки - было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении этого преступления задержана опекун мальчика.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на срок до 26 августа опекуна 6-летнего мальчика.