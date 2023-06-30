Арестована опекун умершего мальчика в Екатеринбурга

Женщина будет находиться в следственном изоляторе, как минимум, до 26 августа этого года.

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В Екатеринбурге до 26 августа этого года арестовали опекуна шестилетнего мальчика, погибшего несколько месяцев назад. Об этом из Чкаловского районного суда сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Женщина будет находиться в следственном изоляторе.

Ранее в Следственном комитете опекуну предъявили обвинение в мошенничестве и истязании. Задержали женщину накануне, когда тело несовершеннолетнего обнаружили в одном из гаражных комплексов.

Отметим, вчера руководитель СУ СК РФ по Свердловской области дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

Отмечается, что сотрудники органов опеки не выясняли обстоятельства жизни мальчика в приемной семье. Именно это и позволило опекуну долгое время скрывать трагедию.