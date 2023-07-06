Анатолий Вассерман рассказал, почему оказался в больнице

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Депутата Госдумы Анатолия Вассермана по настоянию врачей положили для обследования в одну из клиник Москвы. О причинах госпитализации и самочувствии 70-летний Вассерман рассказал «Звезде».

«Врачи заметили подозрительные признаки, которые можно квалифицировать даже как диабет, и решили воспользоваться небольшим окном в моем расписании, чтобы проверить меня подробнее», - сказал Вассерман.

Сейчас Вассерман находится в больнице в диагностическом отделении и, по его словам, чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось об инициативе Вассермана о конфискации у населения сбережений в виде наличных денег, так как, по словам депутата, «кеш», как правило, является следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики.