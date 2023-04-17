Депутат Вассерман призвал штрафовать граждан за незадекларированные наличные от миллиона

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что большие суммы наличных, находящиеся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики.

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Россиян могут обязать уведомлять налоговую в случае хранения одного миллиона рублей или эквивалента в другой валюте наличными, а также объяснять происхождение этих средств. Соответствующий законопроект подготовил депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.

«Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно вести в безналичной форме. В проекте указана сумма миллион рублей или эквивалент в других валютах», - передает его слова РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что сумма может быть изменена в ходе работы над проектом. В качестве наказания Вассерман предложил ввести конфискацию данной суммы, а также штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

Он также обратил внимание на то, что большие суммы наличных, которые находятся на хранении у граждан, зачастую являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, поэтому данное направление требует особого контроля. Депутат уточнил, что в настоящее время фиксируется меньше правомерных примеров использования наличных.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не планирует вводить дополнительные меры по валютным ограничениям, при этом возможен некоторый тюнинг уже существующих. Глава Центробанка добавила, что в целом данная система «более-менее стабилизировалась».