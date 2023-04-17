В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат Вассерман призвал штрафовать граждан за незадекларированные наличные от миллиона

Максим Крюков
17:59 17.04.2023
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что большие суммы наличных, находящиеся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики.
Депутат Вассерман призвал штрафовать граждан за незадекларированные наличные от миллиона
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Россиян могут обязать уведомлять налоговую в случае хранения одного миллиона рублей или эквивалента в другой валюте наличными, а также объяснять происхождение этих средств. Соответствующий законопроект подготовил депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.

«Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно вести в безналичной форме. В проекте указана сумма миллион рублей или эквивалент в других валютах», - передает его слова РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что сумма может быть изменена в ходе работы над проектом. В качестве наказания Вассерман предложил ввести конфискацию данной суммы, а также штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

Он также обратил внимание на то, что большие суммы наличных, которые находятся на хранении у граждан, зачастую являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, поэтому данное направление требует особого контроля. Депутат уточнил, что в настоящее время фиксируется меньше правомерных примеров использования наличных.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не планирует вводить дополнительные меры по валютным ограничениям, при этом возможен некоторый тюнинг уже существующих. Глава Центробанка добавила, что в целом данная система «более-менее стабилизировалась».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:31 В стране и мире
В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину
18:28 В стране и мире
Главу Татарстана не пустили в Молдавию из-за попытки «вмешательства во внутренние дела страны»
18:16 В стране и мире
«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
17:14 В стране и мире
Посол США сообщила, что посетила Гершковича в СИЗО Лефортово в Москве
17:06 В стране и мире
Видео
Компания Маска SpaceX не смогла запустить Starship
Популярное
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Видео
При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.