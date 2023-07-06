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В Приморском крае дороги превратились в реки из-за проливных дождей

Максим Низкодубов
Анастасия Бобылева
13:55 06.07.2023
В некоторых районах ущерб от дождя минимальный, а где-то затопило десятки домов и уровень воды в населенном пункте доходит до метра.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Приморском крае вторые сутки идут проливные дожди, пять сел оказались отрезаны водой из-за мощного циклона. Во Владивостоке и Уссурийске подтопило несколько улиц и частные жилые дома. Погоде радуются только серферы - на побережье бушуют высокие волны. А на дорогах волны покоряют приморские автомобилисты.

На федеральной трассе Владивосток - Находка встречной волной автомобиль очевидцев накрывает по крышу. Из-за обильных ливней Приморский край этой ночью частично ушел под воду.

Пока пассажиры удивленно наблюдают за уровнем воды, подбирающейся к окнам их микроавтобуса, водитель пытается справиться с управлением транспортным средством. Еще вчера на этом месте была дорога, сегодня это уже бурная горная река.

Основной удар стихии приняли на себя Хасанский и Ольгинский районы. Здесь выпала полуторамесячная норма осадков. Затопило десятки домов и приусадебных участков. Местами глубина переливов достигла метровой отметки.

Наутро после сильнейшего ливня дороги Уссурийска также ушли под воду. Один из подобных участков водители преодолевают с огромной опаской, ведь высота воды местами доходит до голени, а иногда и до колена. Есть огромные риски получить гидроудар двигателя.

Один водитель минивэна, понадеявшись на удачу, решил проскочить затопленный тоннель. В итоге машина прошла только полпути, оставшись дрейфовать на месте.

А по побережью Приморья ударил почти девятый вал. В самые пиковые часы циклона высота волны достигла четырех метров. Для местных серферов это стало сигналом для ее покорения.

Меньше всего досталось столице Дальнего Востока. Пришедшие с Японского моря осадки прошли почти по касательной от города. Однако затопленных улиц в низинах и мощных водопадов, стекающих с сопок, избежать все же не удалось. 

Всего за час обильных осадков улицы Владивостока заметно подтопило. Сложнее всего в этот момент обычным пешеходам, идущим вдоль дороги. Автомобилисты их не замечают и не останавливаются перед водной преградой. Поэтому добраться домой сухим даже при наличии зонта невозможно.

Шесть населенных пунктов в пяти муниципалитетах оказались отрезаны от Большой земли. Устраняют последствия разлива рек спецтехника и сотрудники МЧС. В домах местных жителей ведется откачка воды. А тех, кто не может самостоятельно выбраться из эпицентра потопа, вывозят на лодках.

А в Забайкальском крае в ночь с 5 на 6 июля из-за прорыва дамбы подтопило 110 домов. Местные жители не растерялись и с сачками в руках вышли на рыбалку. В это же время столица региона превратилась в площадку для водных видов спорта. Осваивают вейкборд здесь прямо на улицах.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Низкодубова.

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