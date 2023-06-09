Ливни затопили центр Владивостока, принеся в город месячную норму осадков

Также в городе бушует порывистый ветер, который уже обрушил фонарный столб и сорвал искусственный фасад со здания.

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Месячная норма осадков выпала во Владивостоке меньше чем за сутки. Ливень уже подтопил центр города.

Местные СМИ сообщили, что упал фонарный столб и сорван искусственный фасад со здания в центре города из-за порывов ветра. Также небольшой склон превратился в бурный поток из-за схода грунта и обильных дождей.

Так называемая «горная речка» образовалась на Партизанском проспекте. Река в селе Богуславка Пограничного района затопила местную дорогу.

Ранее «Звезда» показала затопленную столицу Дальнего Востока. На кадрах видно, что уровень воды на дорогах достигает середины колес автомобилей. По этой причине в городе введен режим повышенной готовности.