В Туве мужчина попал в больницу с признаками сибирской язвы

Правоохранители установили, что он участвовал в забое лошади на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая.

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В Туве мужчина был госпитализирован с признаками сибирской язвы, правоохранители начали проверку. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

«Проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы», - говорится в сообщении.

Как утверждается, 23 июня мужчина принимал участие в забое лошади на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая. Позже, 29 июня, он обратился к врачам из-за плохого самочувствия.

На следующий день с подозрением на наличие сибирской язвы мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу в Кызыле.

Мясо животного изъято, его проверяют в лаборатории. На территории Барун-Хемчикского района ввели ограничительные мероприятия.

В середине прошлого месяца в регионе вводили карантин после гибели годовалого быка, у которого обнаружили возбудителя сибирской язвы. Однако позже ограничения были отменены, так как контрольное исследование опасений не подтвердило.