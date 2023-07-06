«Аллигатор» уничтожил бронетехнику противника на Южно-Донецком направлении
На кадрах показано, как управляемая ракета, выпущенная с боевого вертолета, наносит точный удар по цели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил управляемой ракетой бронетехнику противника на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.
На кадрах показано, как вражеская техника стремительно движется, пока ее не настигает ракета. После точного попадания по цели машина загорается, в воздух поднимается столб дыма.
Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 германского производства. Неприятельскую самоходку поразили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военнослужащие.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.