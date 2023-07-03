ОПК ОПК ОПК

Минобороны России получило партию самолетов Су-30СМ2

Тимур Шерзад
12:42 03.07.2023
Сообщается, что все самолеты, запланированные к поставкам Иркутским авиазаводом, уже находятся в цехе окончательной сборки или на испытаниях.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
Читайте нас на:

Иркутский авиационный завод ОАК (входит в Ростех) изготовил и передал российскому оборонному ведомству партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает Ростех. 

«Производство авиационной техники в рамках гособоронзаказа на Иркутском авиазаводе ОАК идет в соответствии с графиками. Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», - сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Сообщается, что истребители этой модификации получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Боевые возможности самолетов возросли. Например, выросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Кроме этого, расширен состав вооружения - туда были введены новые высокоточные средства поражения, которые можно применять к наземным, воздушным и морским объектам на дальности в несколько сотен километров.

Ранее сообщалось, что экипажи российских «Аллигаторов» поразили опорные пункты неприятеля на Запорожском направлении.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:55 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Украина не достигла целей контранступления ни на одном из направлений
12:07 В стране и мире
Видео
Вице-премьер Чернышенко заявил о льготах участникам СВО и их детям при поступлении в вузы
10:06 Армия
Видео
Артиллеристы отряда «Ливадия» утопили баржу боевиков в районе Антоновки
08:47 Армия
Видео
Боевые группы Т-72Б3М уничтожили саперов противника и сорвали поставку боеприпасов
08:08 В стране и мире
Milliyet: сожжение Корана поставило под угрозу членство Швеции в НАТО
Популярное
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.