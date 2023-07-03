ОПК Минобороны России получило партию самолетов Су-30СМ2 Тимур Шерзад Сообщается, что все самолеты, запланированные к поставкам Иркутским авиазаводом, уже находятся в цехе окончательной сборки или на испытаниях. © Видео: Ростех © Фото: Ростех Читайте нас на: Иркутский авиационный завод ОАК (входит в Ростех) изготовил и передал российскому оборонному ведомству партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает Ростех. «Производство авиационной техники в рамках гособоронзаказа на Иркутском авиазаводе ОАК идет в соответствии с графиками. Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», - сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. Сообщается, что истребители этой модификации получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Боевые возможности самолетов возросли. Например, выросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме этого, расширен состав вооружения - туда были введены новые высокоточные средства поражения, которые можно применять к наземным, воздушным и морским объектам на дальности в несколько сотен километров. Ранее сообщалось, что экипажи российских «Аллигаторов» поразили опорные пункты неприятеля на Запорожском направлении. Экспертное мнение и аналитика