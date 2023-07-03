Минобороны России получило партию самолетов Су-30СМ2
Иркутский авиационный завод ОАК (входит в Ростех) изготовил и передал российскому оборонному ведомству партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает Ростех.
«Производство авиационной техники в рамках гособоронзаказа на Иркутском авиазаводе ОАК идет в соответствии с графиками. Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», - сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
Сообщается, что истребители этой модификации получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Боевые возможности самолетов возросли. Например, выросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.
Кроме этого, расширен состав вооружения - туда были введены новые высокоточные средства поражения, которые можно применять к наземным, воздушным и морским объектам на дальности в несколько сотен километров.
Ранее сообщалось, что экипажи российских «Аллигаторов» поразили опорные пункты неприятеля на Запорожском направлении.