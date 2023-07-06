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Военный политолог Кошкин заявил, что НАТО может обсудить «охлаждение» украинского конфликта

Алексей Курильченко
11:40 06.07.2023
По мнению эксперта, на саммите в Вильнюсе члены альянса не станут принимать решение о введении своих войск в зону украинского конфликта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: tk2, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вильнюсе, обсуждая Украину, могут принять решение о переводе конфликта в менее горячую фазу и даже предложить ввести в зону СВО миротворцев. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«По Украине - скорее всего, будут рассматриваться принципиальные планы смены парадигмы с силовой на сопряженную с определенной степени перемирием для того, чтобы подготовить оставшуюся территорию Украины как более качественную "анти-Россию". В этом нет сомнений. Также будут рассматриваться проекты возможного вхождения каких-то миротворческих сил - особенно на Западе, с стороны Польши», - рассказал Кошкин.

По мнению эксперта, на секретном уровне могут обсуждаться вопросы поддержки Украины другим государством, например той же Польшей. Политолог уверен, что на саммите не будет подниматься вопрос о введении войск альянса в зону спецоперации.

«Не стоит ожидать, что НАТО на саммите вдруг примет решение объявить войну России и начнет разворачивать свои вооруженные силы. Это исключено. Самый неприятный исход - осмысление плана по подключению Польши к украинскому конфликту», - заявил эксперт.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. В кабинете украинского президента заявили, что Владимир Зеленский еще не принял решение о визите на саммит. По словам пресс-секретаря украинского лидера, все будет зависеть от ситуации на поле боя.

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