В Киеве заявили, что визит Зеленского на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о визите на саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Как передает его слова РИА Новости, данное решение еще не принято. Пресс-секретарь Зеленского отметил, что они подобные решения не комментируют заранее из соображений безопасности.
«А вообще, все будет зависеть от ситуации на поле боя», - добавил Никифоров.
Напомним, что саммит Североатлантического альянса состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
Ранее мы рассказывали, как Киев разыгрывает постановку о катастрофе на Запорожской атомной электростанции перед саммитом НАТО. Киевский режим совместно со своими западными союзниками хотят устроить провокацию на ЗАЭС и, выставляя себя жертвой, обвинить в этом Россию.