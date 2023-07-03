В Киеве заявили, что визит Зеленского на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на поле боя

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Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о визите на саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Как передает его слова РИА Новости, данное решение еще не принято. Пресс-секретарь Зеленского отметил, что они подобные решения не комментируют заранее из соображений безопасности.

«А вообще, все будет зависеть от ситуации на поле боя», - добавил Никифоров.

Напомним, что саммит Североатлантического альянса состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее мы рассказывали, как Киев разыгрывает постановку о катастрофе на Запорожской атомной электростанции перед саммитом НАТО. Киевский режим совместно со своими западными союзниками хотят устроить провокацию на ЗАЭС и, выставляя себя жертвой, обвинить в этом Россию.