ЦБ планирует приступить к операциям с цифровым рублем к концу года

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на использование цифрового рубля и валют дружественных стран - наше сегодняшнее и будущее для проведения финансовых расчетов.

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Центробанк рассчитывает приступить к операциям с цифровым рублем в июле-августе 2023 года. Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на полях Петербургского экономического форума.

«Я ожидаю, что мы тогда сможем уже в июле-августе начать первые реальные операции (с цифровым рублем. - Прим. ред.)», - сказала Скоробогатова в интервью «Интерфаксу».

Консультативный доклад о цифровом рубле регулятор опубликовал в октябре 2000 года. В ЦБ тогда сообщили, что рассматривают возможность расширения системы денежного обращения, дополнив цифровым наличный и безналичный расчеты. Прототип платформы создали спустя год, еще через год 12 банков вошли в пилотную систему.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах запустить цифровой рубль в обращение до конца года. По его словам, цифровые валюты можно будет использовать при трансграничных расчетах. Клиенты будут создавать электронные кошельки и проводить по ним операции.