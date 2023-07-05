Экипаж «Аллигатора» уничтожил вражескую бронетехнику на Южно-Донецком направлении
Управляемая ракета Ка-52 поставила точку в судьбе украинской бронеединицы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники.
Вражеская бронетехника была обнаружена на Южно-Донецком направлении.
«Бронеобьект поражен точным попаданием управляемой ракеты вертолета Ка-52», - говорится в сообщении.
Ранее украинская быстроходная лодка пыталась удрать из-под Антоновского моста, но ее настиг FPV-дрон.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.