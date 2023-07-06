В Ульяновске задержали египтянина за осквернение Корана
В Ульяновске по подозрению в хулиганстве и оскорблении чувств верующих задержали 28-летнего египтянина, который несколько дней назад на пешеходном мосту через Свиягу записал на видео и выложил в соцсети, как он глумится над Кораном. Об аресте фигуранта сообщила пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.
«Совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих - растоптал Коран, выбросил его в реку и облил алкогольным напитком», - уточняет суть инкриминируемого деяния СКР.
Международная ассоциация юристов мусульман в Telegram сообщила, что задержанный, житель города Ульяновска, провел акцию в поддержку действий беженца из Ирака Салвана Момики, который сжег Коран у главной мечети Стокгольма.
Ранее сообщалось, что 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика осквернил Коран в центре Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам. Этот инцидент вновь обострил отношения Швеции и Турции, которая из-за очередного демарша в отношении мусульман выступает против членства Стокгольма в НАТО.