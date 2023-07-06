Пленный украинец Ваневский заявил о желании плюнуть в морду своим командирам

Олег Ваневский выразил уверенность в том, что украинских командиров, которые отправили его подразделение в штурм без обеспечения необходимыми средствами, рано или поздно покарают высшие силы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Олег Ваневский нелестно высказался о своих командирах. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Хочу посмотреть им просто в глаза и плюнуть в морду», - заявил он.

Кроме этого, Ваневский выразил уверенность в том, что украинских командиров, которые отправили его подразделение в штурм без обеспечения необходимыми средствами, рано или поздно покарают высшие силы. По словам пленного, смерть для этих людей - это слишком простой выход.

Олег Ваневский заметил, что он бы добавил кое-что еще, но не хочет употреблять матерные слова под запись, а другие, учитывая богатую гамму чувств, которые он испытывает к украинским командирам, подбираются с трудом.

Также пленный призвал других украинцев, попавших в ВСУ, любыми способами уходить оттуда, подчеркнув, что воевать с русскими им не за что.

Еще Ваневский рассказал про хорошие условия в российском плену. Среди украинцев, по его словам, распространяется мнение, что бойцы ВС РФ якобы в плен никого не берут и всех убивают. Это не так, подчеркнул пленный.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы PzH 2000.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.