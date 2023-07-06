Бойцы батальона «Ярга» показали, что националисты в Артемовске оставили после боев

В разрушенном битвой городе все еще небезопасно - всюду мины, беспилотники и другие, иногда странные, находки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Развалины Артемовска, южный фланг обороны города - здесь шли тяжелейшие бои, до последнего момента в домах находились мирные граждане, их эвакуировали, кого-то националисты расстреляли при отступлении. Здесь до сих пор очень небезопасно - заминировано, постоянно прилеты. В руинах домов еще не работали саперы - везде мины и использованные в бою огнеметы.

Сейчас Артемовск по-прежнему одна из самых горячих точек на всей линии боевого соприкосновения. Враг атакует, а мы отвечаем. По националистам бьют все виды орудий. Особенно активно действуют расчеты кочующих зенитных пушек С-60. То и дело в городе слышны их характерные выстрелы - по четыре снаряда в обойме. Бьют по наземным целям до 6-12 километров с бешеной скоростью.

На трофейной записи, снятой украинскими боевиками на окраинах Артемовска, виден печальный конец группы националистов и точность, с которой наши поражают врага.

По словам бойцов батальона «Ярга» 4-й бригады, стоящих на этих рубежах, по всей площади Артемовска постоянно в небе летают до 70 вражеских дронов. В распоряжение наших военных от волонтеров поступил экспериментальный отечественный образец детектора БПЛА. Он помогает вовремя выявить приближение «птички». С помощью такого нашим военным удалось засечь и сбить беспилотник националистов.

Головная часть «черного крыла» - так называют наши этот беспилотник - выжжена. Видимо, сработали средства РЭБ и выжгли ему мозги. Сбитый дрон отдадут на исследование нашим специалистам, чтобы изучить технологию производства и использовать против неприятеля.

Назначение этого трофейного гаджета понятно, а вот другая находка, оставленная украинскими военными на своей разбитой позиции в Артемовске, вызывает одни вопросы. На одной из позиций боевиков лежал кляп, который используется в БДСМ-играх. Для чего эта вещь была нужна националистам на передовых позициях под обстрелами, остается только догадываться.

Запад снабжает боевиков ВСУ по полной. Об этом говорит большое число трофейного оружия. Например, американская граната.

Костяк батальона «Ярга» 4-й бригады состоит из закаленных воинов, прошедших огонь и воду. Боец с позывным Кабина однажды чудом вырвался из окружения.

«Укропы в 50 метрах максимум гранатами перекидывались, зажигательными закидывали нас. Нас в блиндаже засыпало, стояли до последнего. В другую сторону под землей прокопали тоннель и вылезли по одному ночью», - рассказал Кабина.

Командир стрелковой роты с позывным Митридат - коренной крымчанин - недавно пополнил ряды «четверки». Отставной офицер снова вернулся в строй из запаса. И сразу попал в Артемовск.

«Бои шли за каждый дом, люди положили жизни за это, и мы должны это удержать любой ценой, чтобы эти жизни были не зря потеряны», - сказал Митридат.

Комбат «Ярги» Чечен, или для своих просто Иван Иваныч, носит шеврон с Че Геварой. И называет себя и своих подчиненных борцами за освобождение земли от нацизма.

«Там есть немцы, поляки - мы воюем против натовцев. Там не только укропы-нацисты, а еще сила ведомая, русофобская. Мы им докажем и дадим возможность вспомнить нашу Великую Отечественную и нашу Великую Победу», - сказал Чечен.

Удивительная вещь - прямо на месте прилета на футбольном поле в Артемовске пробился росток, как символ надежды и возрождения, как знак того, что в этих местах рано или поздно воцарится мир.