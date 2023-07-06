В Тель-Авиве протестующие вновь заблокировали главное шоссе

Протестующие на перекрытой дороге в Тель-Авиве жгут костры и устраивают баррикады. Сообщается о нескольких пострадавших при столкновениях с полицией.

© Видео: Yonatan Touval, Spriter Team, Ami Dror, Noga Tarnopolsky Twitter © Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Главная транспортная артерия Тель-Авива вновь заблокирована протестующими. На улицы вышли люди, недовольные судебной реформой правительства Израиля. Поводом к протестам стал уход с поста шефа окружной полиции Ами Эшеда. Его отстранили от должности в связи с отказом применять жесткие меры по отношению к протестующим.

Толпе противостоят полицейские машины с водометными установками. Во время столкновения с жандармами пострадали несколько человек, сообщают РИА Новости. Водометы использовались более 10 раз за два часа.

Транспортное движение по шоссе перекрыто в обе стороны. На дорожном полотне горят костры и стоят баррикады недовольных реформой.

В апреле этого года полиция задержала 19 человек на протестах против судебной реформы в Израиле. Толпу разогнали при помощи водометов.