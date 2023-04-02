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Times of Israel: полиция задержала 19 человек на протестах против судебной реформы в Тель-Авиве

Марина Крижановская
01:02 02.04.2023
Стражам порядка удалось разогнать участников протестов на шоссе Аялон в Тель-Авиве, при этом были применены водометы.
Times of Israel: полиция задержала 19 человек на протестах против судебной реформы в Тель-Авиве
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress
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Протестующих против судебной реформы в Израиле задержала местная полиция. Сообщается об аресте 19 человек. Правоохранители оттеснили протестующих с трассы.

Как сообщает издание Times of Israel, при арестах был обнаружен электрошокер. Также указано, что удалось разогнать участников протестов на шоссе Аялон в Тель-Авиве. Правоохранители применили водометы для разгона протестующих, заблокировавших северную и южную полосы данного шоссе.

Отмечается, что недовольные израильтяне требуют не просто приостановки закона о судебной реформе, но отмены его полностью. Напомним, в Израиле неделю продолжаются протесты из-за судебной реформы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По последним данным, в столице Государства Израиль протестуют около 230 тысяч человек, а по всей стране - порядка 450 тысяч.

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