ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине

В месте проживания фигуранта обнаружены ресурсы и инструкции для изготовления взрывчатки, а также переписка с украинскими террористами.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении попытки теракта на одном из объектов энергетики в Южно-Сахалинске. Также была предотвращена попытка теракта в военном комиссариате.

Правоохранители задержали гражданина России, который является сторонником украинских националистов. В месте его проживания были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и средства связи. Обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, а также переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по факту государственной измены и приготовления к теракту. Подозреваемый заключен под стражу.

Также в ФСБ сообщили о задержании в Екатеринбурге уроженца Украины, пытавшегося въехать в Россию. Он подозревается в финансировании украинских боевиков и участии в приобретении средств связи для них.