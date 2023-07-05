В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в финансировании украинских боевиков

Алексей Курильченко
09:39 05.07.2023
Подозреваемый уроженец Украины был арестован в аэропорту Кольцово во время попытки пересечь территорию РФ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчину, который подозревается в оказании финансовой поддержки украинским боевикам. Подозреваемый, проживающий за рубежом, пытался попасть на территорию РФ.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, уроженец Украины во время проведения специальной военной операции переводил деньги на банковский счет, который использовался для финансирования националистов. Также он совершал действия, направленные на приобретение противником средств спутниковой связи, которые тот мог использовать для передачи координат местоположения подразделений российских войск.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, 39-летний фигурант арестован.

Ранее в Тюмени была пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант уголовного дела пытался склонить офицера одной из воинских частей вместе с вверенным ему подразделением перейти на сторону противника после прибытия в зону специальной военной операции.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:49 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
08:07 В стране и мире
Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023
09:39 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в финансировании украинских боевиков
02:24 В стране и мире
Видео
Выбитые окна и сорванные с петель двери: кадры последствий обстрела больницы в Макеевке
00:58 В стране и мире
Видео
Мишустин на встрече с Путиным: есть надежда, что рост ВВП составит более 2%
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.