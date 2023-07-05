В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в финансировании украинских боевиков

Подозреваемый уроженец Украины был арестован в аэропорту Кольцово во время попытки пересечь территорию РФ.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчину, который подозревается в оказании финансовой поддержки украинским боевикам. Подозреваемый, проживающий за рубежом, пытался попасть на территорию РФ.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, уроженец Украины во время проведения специальной военной операции переводил деньги на банковский счет, который использовался для финансирования националистов. Также он совершал действия, направленные на приобретение противником средств спутниковой связи, которые тот мог использовать для передачи координат местоположения подразделений российских войск.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, 39-летний фигурант арестован.

Ранее в Тюмени была пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант уголовного дела пытался склонить офицера одной из воинских частей вместе с вверенным ему подразделением перейти на сторону противника после прибытия в зону специальной военной операции.