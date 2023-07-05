Расчет противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» поразил минометную точку боевиков

Отработав удары по целям, расчет «Рапиры» перемещается на новую огневую точку, а текущую занимает ложное орудие. Боевики открывают огонь по ложной цели, и наши бойцы обнаруживают их позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Западного военного округа. Бойцы ЗВО выполняют огневые задачи в рамках спецоперации при помощи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

На одном из направлений расчет противотанкового орудия «Рапира» отработал удары по выявленной минометной точке противника. Затем, поменяв тип снарядов, бойцы открыли огонь для поражения уже танка националистов.

Отработав удары по целям, расчет «Рапиры» сворачивается для перекатывания на новую огневую точку, а текущую занимает ложное орудие, маскируется и остается ждать. Когда противник откроет огонь по ложной цели, наши артиллеристы смогут обнаружить его.

Основные задачи артиллеристов - поражение артиллерийских батарей боевиков, разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25. В рамках выполнения боевых задач экипажи самолетов уничтожили замаскированные полевые позиции боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.