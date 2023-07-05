Армия Армия Армия

Расчет противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» поразил минометную точку боевиков

09:45 05.07.2023
Отработав удары по целям, расчет «Рапиры» перемещается на новую огневую точку, а текущую занимает ложное орудие. Боевики открывают огонь по ложной цели, и наши бойцы обнаруживают их позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Западного военного округа. Бойцы ЗВО выполняют огневые задачи в рамках спецоперации при помощи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

На одном из направлений расчет противотанкового орудия «Рапира» отработал удары по выявленной минометной точке противника. Затем, поменяв тип снарядов, бойцы открыли огонь для поражения уже танка националистов.

Отработав удары по целям, расчет «Рапиры» сворачивается для перекатывания на новую огневую точку, а текущую занимает ложное орудие, маскируется и остается ждать. Когда противник откроет огонь по ложной цели, наши артиллеристы смогут обнаружить его.

Основные задачи артиллеристов - поражение артиллерийских батарей боевиков, разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25. В рамках выполнения боевых задач экипажи самолетов уничтожили замаскированные полевые позиции боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:49 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
08:07 В стране и мире
Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023
09:39 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в финансировании украинских боевиков
02:24 В стране и мире
Видео
Выбитые окна и сорванные с петель двери: кадры последствий обстрела больницы в Макеевке
00:58 В стране и мире
Видео
Мишустин на встрече с Путиным: есть надежда, что рост ВВП составит более 2%
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.