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Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября

Сергей Лебедев
22:35 24.03.2023
Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий.
Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, GlobalLookPress
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В этом году Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, новые даты утверждены с учетом графиков международных мероприятий. Сначала предполагалось, что ВЭФ состоится 12-15 сентября.

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что в форуме участвуют предприниматели, политики и общественники со всей России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. ВЭФ традиционно пройдет во Владивостоке.

«Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне», - написал Юрий Трутнев в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, на форуме обсудят новые инвестиционные проекты, перспективы для сотрудничества, развитие территорий, инфраструктуры, транспортно-логических коридоров и расширение туристического сотрудничества.

Напомним, в прошлом году на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме подписали соглашения на сумму в более трех триллионов рублей, что является рекордом для мероприятия. В ВЭФ поучаствовали более семи тысяч человек.

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