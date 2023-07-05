В России вернулись к идее сборов с авиапассажиров на экстренный случай

В Минтрансе считают, что дополнительные сборы помогут оперативно выплачивать компенсацию пассажирам при отмене рейса и банкротстве перевозчика.

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Министерство транспорта России вернулось к предложению «Ростеха» о введении ввести сбор с авиакомпаний на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Ростехе».

«Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний», - пишет издание.

Собеседник в «Ростехе» уточнил, что предлагается все сборы аккумулировать в «Авиагарант», сейчас прорабатываются нюансы - размеры сбора с пассажиров и система выплат.

«До принятия конкретных решений комментарии преждевременны», - подчеркнули в «Ростехе».

По данным «Ъ», сумма сбора с пассажиров может составить от 150 до 300 рублей.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил о выпуске партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 на Иркутском авиационном заводе.