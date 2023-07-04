Столтенберг объявил, что останется на посту генсека НАТО еще на год

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Североатлантический альянс продлил полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга на год. Об этом сегодня по итогам встречи постоянных представителей при НАТО в Брюсселе сообщил Столтенберг.

«Честь для меня - решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», - говорится в публикации Столтенберга в Twitter.

Ранее сообщалось о намерении стран-членов блока продлить полномочия Столтенберга еще на год. При этом сам Столтенберг заверял, что не стремится сохранить должность, которую он занимает с 1 октября 2014 года.