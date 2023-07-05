Штраф за недопуск газовщиков в квартиры может вырасти до 10 тысяч рублей

Сейчас сумма штрафа за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

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В России планируют увеличить штраф за недопуск в квартиры специалистов, проверяющих газовое оборудование. Согласно новому законопроекту, предложенному кабмином, его максимальная сумма может дойти до 10 тысяч рублей.

Сейчас за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов предусмотрен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Законопроект, как уточняют «Известия», предполагает увеличение штрафа до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Санкция за уклонение от заключения договора о техобслуживании составит до 10 тысяч рублей.

Законопроект направлен на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Как указывает газета, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в КоАП РФ могут внести штрафы для электросамокатчиков. На данный момент их штрафуют по статье 12.29 КоАП РФ, однако ее расплывчатая формулировка зачастую помогает им избежать наказания.