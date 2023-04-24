Группа «Лесоповал» выступила перед участниками СВО в подмосковном госпитале

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Артисты группы «Лесоповал», основателем которой является прославленный поэт-песенник Михаил Танич, встретились в подмосковном госпитале с проходящими лечение и реабилитацию военнослужащими - участниками специальной военной операции. В исполнении группы прозвучало 15 песен.

«Сегодня мы приехали к вам в госпиталь с концертом, чтобы поддержать вас, настоящих мужчин - воинов российской армии, стоящих на страже рубежей Отечества, добра и справедливости. Пожелать скорейшего выздоровления и победы!», - сказал солист группы Александр Соколов.

Зрители встретили громкими аплодисментами солистов группы - Илью Ефимова, Александра Соколова, Максима Поршина, артистов Михаила Кулакова, Вениамина Смирнова и музыканта Константина Родионова. Исполнители порадовали зрителей не только своими лирическими, задушевными композициями, но и песнями, посвященными молодым ребятам - защитникам Отечества.

Концерт был организован в рамках акции Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ «Лучшим воинам мира». Акция проводится в целях поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции к военнослужащим регулярно приезжают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Ранее экс-солист группы «Лесоповал» Руслан Казанцев приехал к бойцам Южного военного округа с концертной программой. Вместе с ним навестить бойцов прибыла творческая группа в составе поэта Владимира Пронина, автора и исполнителя песен, композитора Андрея Усманова.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов