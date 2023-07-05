Десантники массированным огнем артиллерии отразили атаку боевиков на Артемовском направлении
Расчет беспилотной авиации ВДВ уничтожил националистов, которые выдвинулись к позициям наших бойцов при поддержке боевых бронированных машин.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Российские десантники отразили наступление украинских подразделений на южном фланге Артемовского направления. Подразделения ВДВ РФ не позволяют противнику продвинуться ни на метр вглубь нашей обороны. Минобороны РФ показало кадры отражения атаки националистов.
Расчет БПЛА одного из соединений ВДВ обнаружил выдвижение нескольких групп украинских националистов. При поддержке боевых бронированных машин они направлялись к позициям ВС РФ. На пункт управления артиллерией оперативно были переданы координаты противника.
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