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Десантники массированным огнем артиллерии отразили атаку боевиков на Артемовском направлении

05:00 05.07.2023
Расчет беспилотной авиации ВДВ уничтожил националистов, которые выдвинулись к позициям наших бойцов при поддержке боевых бронированных машин.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские десантники отразили наступление украинских подразделений на южном фланге Артемовского направления. Подразделения ВДВ РФ не позволяют противнику продвинуться ни на метр вглубь нашей обороны. Минобороны РФ показало кадры отражения атаки националистов.

Расчет БПЛА одного из соединений ВДВ обнаружил выдвижение нескольких групп украинских националистов. При поддержке боевых бронированных машин они направлялись к позициям ВС РФ. На пункт управления артиллерией оперативно были переданы координаты противника.

© Минобороны РФ

Массированный огонь артиллерии накрыл наступавшие украинские подразделения. Десантники уничтожили большое количество личного состава и техники врага, в том числе и западного производства.

Подразделения украинских боевиков со значительными потерями в живой силе и технике были отброшены назад. Раненых и погибших националисты бросили на поле боя.

Ранее «Звезда» показала работу «Ночного охотника» и «Аллигатора» в зоне СВО. Вертолеты в паре поразили замаскированный в лесополосе лагерь боевиков на Краснолиманском направлении. Ракетами авиационного противотанкового комплекса «Вихрь-М» они превратили иностранную бронетехнику в груду металлолома.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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