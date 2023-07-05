Десантники массированным огнем артиллерии отразили атаку боевиков на Артемовском направлении

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Массированный огонь артиллерии накрыл наступавшие украинские подразделения. Десантники уничтожили большое количество личного состава и техники врага, в том числе и западного производства.

Подразделения украинских боевиков со значительными потерями в живой силе и технике были отброшены назад. Раненых и погибших националисты бросили на поле боя.

Ранее «Звезда» показала работу «Ночного охотника» и «Аллигатора» в зоне СВО. Вертолеты в паре поразили замаскированный в лесополосе лагерь боевиков на Краснолиманском направлении. Ракетами авиационного противотанкового комплекса «Вихрь-М» они превратили иностранную бронетехнику в груду металлолома.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.