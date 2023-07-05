«Ночной охотник» и «Аллигатор» в паре поразили замаскированный лагерь боевиков на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении нашим подразделениям удалось отразить четыре атаки противника. За сутки уничтожены две гаубицы Д-30, одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другая военная техника. Потери боевиков в живой силе составили свыше 135 человек.
Высота - предельно малая, полет - вне зоны досягаемости средств ПВО противника. В составе боевой пары «Ночной охотник» и «Аллигатор». Экипажи ударного Ми-28Н и ударно-разведывательного Ка-52 скрытно заходят на цель. Полевой лагерь с замаскированной техникой националистов был спрятан в густой лесополосе на Краснолиманском направлении.
Установленные на борту наших вертолетов ракеты авиационного противотанкового комплекса «Вихрь-М» двумя выстрелами превращают иностранную бронетехнику в груду металлолома. Данные объективного контроля подтверждают поражение наземных объектов.