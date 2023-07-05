Армия «Ночной охотник» и «Аллигатор» в паре поразили замаскированный лагерь боевиков на Краснолиманском направлении Максим Низкодубов Марина Крижановская Командир экипажа Ка-52 отметил эффективность и неуязвимость этого ударного вертолета, аналогов которому в мире еще нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На Краснолиманском направлении нашим подразделениям удалось отразить четыре атаки противника. За сутки уничтожены две гаубицы Д-30, одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другая военная техника. Потери боевиков в живой силе составили свыше 135 человек. Высота - предельно малая, полет - вне зоны досягаемости средств ПВО противника. В составе боевой пары «Ночной охотник» и «Аллигатор». Экипажи ударного Ми-28Н и ударно-разведывательного Ка-52 скрытно заходят на цель. Полевой лагерь с замаскированной техникой националистов был спрятан в густой лесополосе на Краснолиманском направлении. Установленные на борту наших вертолетов ракеты авиационного противотанкового комплекса «Вихрь-М» двумя выстрелами превращают иностранную бронетехнику в груду металлолома. Данные объективного контроля подтверждают поражение наземных объектов. © ТРК "Звезда" После успешно выполненной задачи летчики Центрального военного округа (ЦВО) уходят на противоракетные маневры и возвращаются на авиабазу. Уже на земле командир экипажа Ка-52 с позывным Отец рассказывает, что эффективнее и неуязвимее этого ударного вертолета в мире еще не разработали. За полтора года боевой работы в зоне СВО «Аллигатор» не единожды спасал летчиков, уходя от ракетных ударов неприятеля. «Работали на флангах Бахмута. Противник подвозит личный состав на легких броневиках, на бэтээрах. И мы этих БТР на подходах уничтожаем. Вертолет Ка-52, я считаю, на данный момент - это лучшая боевая машина в мире. Со своим прицельным комплексом, управляемыми ракетами и БКО, которое у нас работает безотказно», - сообщил командир экипажа Ка-52. Подробнее об уничтожении тульскими десантниками украинского ЗРК «Стрела-10» в окрестностях Артемовска на территории бывшей промзоны и о тактике «карусели» трех батарей «Градов», в которых служат братья-близнецы с позывными Крокодил и Купол - в репортаже Максима Низкодубова. Экспертное мнение и аналитика