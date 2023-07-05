В Челябинске подготовили 200 офицеров ВКС РФ, в том числе из зарубежья

Из 200 выпускников Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 26 офицеров окончили заведение с красными дипломами.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ряды воздушно-космических сил России пополнились офицерами из филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Челябинске.

Из 200 выпускников 26 человек окончили учебное заведение с красными дипломами, а четверо из них получили золотые медали. Кроме того, дипломы вручили курсантам из ближнего и дальнего зарубежья. Все они уже распределены на конкретные воинские должности.

«Товарищи офицеры! Уверен, что вы, по прибытию в войска, будете честно и добросовестно исполнять свой воинский долг, обучать и воспитывать своих подчиненных», - обратился к выпускникам начальник военного центра Игорь Шведов.

В прошлом году Военный учебно-научный центр ВВС в Воронеже посетил генерал-полковник Александр Фомин. Он выступил перед курсантами с лекцией.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.