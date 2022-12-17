Замминистра обороны Фомин посетил Военный учебно-научный центр ВВС

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В субботу заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин посетил в Воронеже Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина». Там он выступил с лекцией перед курсантами и слушателями специального факультета.

В ходе своего выступления Александр Фомин подробно остановился на вопросах военного и военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и основных аспектах его организации. Также замминистра поделился своим личным опытом.

Кроме того, генерал-полковник ознакомился с учебно-материальной базой, процессом обучения курсантов и их бытом.

Напомним, ранее замминистра обороны Александр Фомин заявил, что МО РФ в этом году взаимодействует более чем со ста странами. По его словам, попытки Запада изолировать Россию провалились.