В детском лагере под Воронежем выявили 10 случаев острой кишечной инфекции

Работа лагеря приостановлена, один ребенок был госпитализирован.

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В Новоусманском районе под Воронежем выявили 10 случаев острой кишечной инфекции в детском лагере. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области сообщила, что на данный момент работа лагеря приостановлена, один ребенок госпитализирован.

«При возникновении симптомов заболевания все заболевшие были обследованы на вирусологические и бактериологические показатели, один ребенок госпитализирован в стационар»,- говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению Рспотребнадзора, остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении. На данный момент состояние всех больных стабильное.



По данным пресс-службы ведомства, продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований. В сообщении указывается, что ситуация находится на строгом контроле.

Ранее в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon. Роспотребнадзор сообщил о семи зафиксированных случаях заболевания.