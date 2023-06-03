Байден подписал закон о повышении госдолга США

Новый закон о повышении госдолга США предусматривает выделение на нужды обороны $886 млрд до января 2025 года.

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Президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746», - говорится в сообщении.

Ранее этот закон одобрил Сенат Конгресса, а до этого Палата представителей. Новый согласованный с республиканцами документ предусматривает повышение потолка долга США до 1 января 2025 года. Согласно договоренностям, в следующем году на оборону будет выделено $886 млрд, на медобслуживание ветеранов $121 млрд и $637 млрд на другие необоронные программы.

Столь долгое согласование повышения американского госдолга объясняется политической борьбой в самих Соединенных Штатах между демократами и республиканцами, заявил ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Подобная ситуация продолжается давно и каждый раз стороны приходят к соглашению. В противном случае США грозит дефолт. Тогда серьезные неприятности пожнут экономики других стран мира, включая российскую, уточнил экономист.