Армия Быстроходная лодка врага пыталась удрать из-под Антоновского моста, но ее настиг FPV-дрон Украинская лодка мчится по волнам с максимальной скоростью, но российский беспилотник оказался быстрее. Гремит взрыв - и вот уже плавсредство противника показывает «брюхо». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры уничтожения FPV-дроном быстроходной моторной лодки противника в районе Антоновского моста. На записи видно, что дрон точно попадает в цель. С другого ракурса показано, как после удара лодка начинает дымиться. Другой дрон поражает группу украинских боевиков у разрушенного моста. Ранее Минобороны опубликовало кадры ликвидации бронетехники украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронетранспортер противника с десантом. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика