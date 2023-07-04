Умер сыгравший в «Операции "Ы"» актер Владимир Приходько

Советский актер умер еще 10 июня, но об этом стало известно только сейчас.

© Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Стало известно о смерти советского актера Владимира Приходько. Он умер в возрасте 89 лет. Приводится информация, что он скончался еще 10 июня, но о его смерти стало известно в России только сейчас. Об этом сообщил портал Кино-Театр.РУ.

Владимир Приходько прославился игрой в таких картинках как «Джентельмены удачи», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Возвращение Будула», «Война и мир», «И снова Анискин» и многие другие. Также он снимался в нескольких выпусках киножурналов «Фитиль» и «Ералаш».

«В 1990 году вернулся к себе на родину - в город Мерефа Харьковской области. Ушел из жизни 10 июня 2023 года. Похоронен на Артемовском кладбище г. Мерефа Харьковской области», - опубликована соответствующая информация.

Ранее сообщалось о смерти актера Лью Палтера. Он сыграл магната в кинофильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Палтер умер 21 мая в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологии.