В Роспотребнадзоре исключили риск распространения чумы, найденной в Монголии

В ведомстве сообщили, что территория, где зафиксировали случай заболевания чумой, находится на расстоянии более 500 километров от границы с Россией.

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В Монголии зафиксирован случай заболевания человека чумой. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на Национальный центр зоонозных инфекций страны в Восточной Азии.

«Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что риск завоза инфекции в России исключен, подчеркнув, что монгольские специалисты организовали необходимый комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции.

Ранее в федеральной службе порекомендовали субъектам РФ подготовиться к профилактике заболеваемости чумой. Руководители регионов должны подготовить медицинские организации и соответствующие органы исполнительной власти к проведению мероприятий, направленных на предотвращение завоза чумы в Россию.