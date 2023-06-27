В Роспотребнадзоре исключили риск распространения чумы, найденной в Монголии
В Монголии зафиксирован случай заболевания человека чумой. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на Национальный центр зоонозных инфекций страны в Восточной Азии.
«Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что риск завоза инфекции в России исключен, подчеркнув, что монгольские специалисты организовали необходимый комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
Ранее в федеральной службе порекомендовали субъектам РФ подготовиться к профилактике заболеваемости чумой. Руководители регионов должны подготовить медицинские организации и соответствующие органы исполнительной власти к проведению мероприятий, направленных на предотвращение завоза чумы в Россию.