Устроивший взрывы в здании Шевченковского суда в Киеве покончил с собой

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Устроивший взрывы в здании Шевченковского суда в Киеве мужчина, по предварительным данным, покончил с собой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Правонарушитель погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Клименко добавил, что во время штурма здания были ранены двое бойцов КОРДа. После заседания суда обвиняемый закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил по караулу взрывные устройства, после он попытался совершить побег, но остановился, услышав выстрел в воздух, и забаррикадировался.

Напомним, ранее появилась информация, что в здании Шевченковского суда в Киеве обвиняемый Игорь Гуменюк, совершивший в августе 2015 теракт у Верховной Рады, взорвал три гранаты и захватил заложников.