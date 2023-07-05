В Киеве произошел взрыв в здании Шевченковского суда

Сообщается, что обвиняемый взорвал гранаты в здании суда и взял заложника.

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В здании Шевченковского суда в Киеве произошел взрыв. Также сообщается о звуке выстрелов. Известно о нескольких пострадавших.

Как сообщает РИА Новости, обвиняемый подорвал три гранаты в конвойном помещении и взял в заложники конвоира. На данный момент власти Киева не прокомментировали произошедшее.

В апреле этого года в столице Украины мужчина в штатском обстрелял магазин из автомата Калашникова. Стрельбе предшествовал конфликт злоумышленника с неким мужчиной.