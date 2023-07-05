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МО РФ ответило на статью британского адмирала Радакина о якобы утрате ВС РФ «половины боеспособности»

18:47 05.07.2023
В Минобороны России вспомнили стенания главы британского военного ведомства относительно тотального опустошения собственных запасов техники, отправленных на Украину и «внезапно» сгоревших при первом же соприкосновении с «потерявшей боеспособность» армией России.
МО РФ ответило на статью британского адмирала Радакина о якобы утрате ВС РФ «половины боеспособности»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России опубликовало свой ответ на статью британского адмирала Энтони Радакина о якобы утрате Вооруженными силами России «половины своей боеспособности».

Публикация Радакина, как отметили в МО РФ, обескураживает вселенским масштабом вранья. 

«И все это на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" Российской армией», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, МО РФ констатировало незавидные успехи британских крылатых ракет Storm Shadow. 

«Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов», - заявили в Минобороны России. 

Иронизируя над словами Урсулы фон дер Ляйен относительно якобы проблем с элементной базой, в российском оборонном ведомстве предположили, что можно будет вытащить из упавших ракет британского производства микросхемы и вставить их в российские «стиральные машинки».

В Минобороны России подчеркнули, что цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина - выбить деньги из британского бюджета на закупку нового вооружения. Но для этого необходимо убедить налогоплательщиков, что поставки Киеву произвели эффект. 

При этом, как заметили в МО РФ, результатов у Украины на поле боя нет, даже в перспективах. Единственный выход тут - это фантазии об «утрате боеспособности» Вооруженных сил России. 

«Британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си. С такими аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», - этими словами завершается сообщение российского оборонного ведомства. 

Тем временем в НАТО считают, что Британия может потерять свое влияние в альянсе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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