В НАТО считают, что Британия может потерять свое влияние в альянсе

Британский генерал Тим Редфорд считает, что армия Британии не достаточно велика, чтобы противостоять внешним угрозам и сохранять влияние в НАТО.

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Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО британский генерал Тим Редфорд заявил, что Великобритания может потерять свое влияние в НАТО. По его словам, армия королевства слишком мала и не может должным образом реагировать на внешние угрозы.

«Я думаю, что наша (армия. - Прим. ред.) слишком мала. Нам необходимо расти. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим свою производственную базу и не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение (в НАТО. - Прим. ред.)», - цитирует слова Редфорда The Daily Telegraph.

Ранее стало известно, что в армии Великобритании введут гендерно нейтральные названия. Часть женщин-военнослужащих пожаловались на то, что они чувствуют себя униженными из-за мужских званий, таких как гвардеец и стрелок.