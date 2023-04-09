В Киеве мужчина открыл огонь по магазину из автомата Калашникова
Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
В Киеве мужчина в штатском обстрелял магазин из автомата Калашникова. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что открывший огонь скрылся в неизвестном направлении.
Произошедшее зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, что обстрелу предшествовал конфликт злоумышленника с неким мужчиной.
Напомним, в Москве неизвестный расстрелял машину певицы Наталии Власовой. Повреждения артистка обнаружила, когда вернулась с концерта в Иваново.
Автомобиль стоял у дома, где проживает Наталия Власова. Следы от пуль были в пяти местах.