В Киеве мужчина открыл огонь по магазину из автомата Калашникова

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В Киеве мужчина в штатском обстрелял магазин из автомата Калашникова. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что открывший огонь скрылся в неизвестном направлении.

Произошедшее зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, что обстрелу предшествовал конфликт злоумышленника с неким мужчиной.

Напомним, в Москве неизвестный расстрелял машину певицы Наталии Власовой. Повреждения артистка обнаружила, когда вернулась с концерта в Иваново.

Автомобиль стоял у дома, где проживает Наталия Власова. Следы от пуль были в пяти местах.