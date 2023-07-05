Североатлантический альянс объявил о создании Совета Украина - НАТО

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Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина - НАТО (СУН). Об этом говорится в официальной повестке дня саммита.

Как передает ТАСС, 12 июля произойдет встреча Совета Украина - НАТО на высшем уровне и при участии правительств стран, включая Швецию. Также в документе говорится, что открытое вступительное слово будет предоставлено генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Ранее НАТО продлило полномочия генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Согласно этому решению, глава военного блока останется на своем посту до 1 октября 2024 года.