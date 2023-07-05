В стране и мире Британия начнет обучение до 20 украинских пилотов в августе Игнат Далакян О планах обучить украинских летчиков в августе сообщил заместитель министра обороны Британии Хиппи. © Фото: UK Ministry of Defence, Globallookpress Читайте нас на: Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что до 20 украинских летчиков пройдут тренировку в стране. «Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», - цитирует РИА Новости письменный ответ Хиппи на вопрос о количестве украинских пилотов, которых Вооруженные силы Британии обучили с февраля 2022 года. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал «посланием для России» обучение украинских пилотов на F-16. Соединенные Штаты заявили о поддержке совместных с союзниками программ подготовки летчиков с Украины на F-16. Экспертное мнение и аналитика