Минюст РФ включил Всемирный фонд дикой природы* в перечень нежелательных организаций

На основании решения первого заместителя генпрокурора России от 20 июня Министерство юстиции России внесло WWF* в список нежелательных организаций.

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Фонд дикой природы (WWF)* (признан в РФ иностранным агентом) вошел в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории России. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Министерства юстиции РФ объявления.

Основанием для включения организации в перечень стали части 1, 4, и 7 статьи 3.1. ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и решение первого заместителя генпрокурора РФ от 20 июня 2023 года.

Ранее российская Генпрокуратура признала деятельность WWF* нежелательной на территории России, поскольку Фонд дикой природы* препятствовал промышленному освоению Арктики и реализации ряда проектов с целью формирования угроз безопасности в экономической сфере.

* Фонд дикой природы (WWF) - организация, выполняющая функции иностранного агента.